Діти податківців подарували вихованцям інтернату матеріали для хенд-мейду

Діти працівників податкової служби Вінниччини продали на аукціоні свої поробки за 8 600 гривень, щоб подарувати дітям із школи-інтернату смт. Сутиски Тиврівського району матеріали для хенд-мейду.

«Наші дітки займаються у різноманітних гуртках і, дізнавшись про потреби дітей із школи-інтернату у Сутисках, вирішили їм допомогти. На аукціоні було продано десять дитячих робіт і на виручені кошти були закуплені матеріали для творчості дітей із інтернату", - розповіла заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області Ілона Заскіна.

Проект з організації творчих майстерень на базі школи-інтернату започаткувала Тиврівська районна громадська організація «Тиврівщина - квітка Поділля» та її керівник Сергій Очеретний. Залучила дітей до творчості Олена Єнютіна, заступник голови громадської організації.

Оголошення про ці потреби для реалізації проекту працівники податкової служби області побачили у соціальних мережах. І - виникла ідея провести благодійний аукціон «Діти податківців – дітям-інтернату».

Бухгалтерський супровід взяла на себе громадська організація "Філософія Серця". Було зібрано понад 3600 гривень готівкою, а Фонд Володимира Продивуса надав сертифікат на 5 тисяч гривень. На виручені кошти закупили необхідні для дитячої творчості матеріали: акрилові фарби, кольоровий папір, гофрокартон, бісер, гуаш та багато іншого. Цей "дитячий скарб" податківці привезли і подарували діткам - вихованцям інтернату.

"Діти не мають статусів, вони рівні у своїх правах та можливостях. Головне, розкрити талант дитини та допомогти його становленню. Ваші творчі роботи можуть брати участь у конкурсі "Податки очима дітей". Переможець конкурсу отримає приз - можливість відпочити на березі Чорного моря", - заохотила вихованців інтернату І. Заскіна.

