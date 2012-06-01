За попільничку у ресторані – штраф 10 тисяч гривень

З початку 2012 року за куріння у невстановлених місцях до адмінвідповідальності притягнуто 583 вінничан. Про це повідомив заступник начальника управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області Ігор Слободянюк.

- Зі вступом у дію нового закону про заборону тютюнопаління передбачена жорсткіша відповідальність, - говорить Ігор Миколайович. - Відтепер якщо просто в ресторані буде стояти пуста попільничка, власник закладу може заплатити штраф від 1 000 до 10 000 тисяч гривень. Палити заборонено у всіх громадських місцях: в закладах культури, держустановах, кафе, ресторанах, вокзалах, зупинках, стадіонах, навчальних закладах, гуртожитках.

Міські, селищні та сільськи ради своїм рішенням мають визначити, які місця на їхній території є громадськими. А відтак - визначити місця для курців. У приміщеннях вони мають обов‘язково бути обладенні витяжками.

- Раніше у громадських місцях виділялоось 50% площі для курців, - говорить Володимир Лисий, начальник управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області, - тепер всього 10% має бути виділено для них.

Відповідльність для порушників визначається кількістю приводів. Наприклад, за перший раз штраф скаладає 51-170 гривень, то за друге притягнення треба заплатити 271-340 гривень.

Керівництво УМВС Україні у Вінницькій області заявило, що на території їхнього управління не буде місць для курців.

