На пелетному заводі шукають боєприпаси часів війни

31 травня о 14:40 від чергового райвідділу міліції Липовецького району надійшло повідомлення про виявлення на території заводу «Він-пелета» (смт. Турбів) предмета, схожого на боєприпас.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця виклику фахівцями було встановлено, що знайденим предметом є 105-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Вибухонебезпечний предмет був відкопаний під час проведення земляних робіт та розчистки території. До приїзду піротехніків ТУ МНС артснаряд взяли під охорону співробітники міліції.

Цього ж дня о 18.15 поряд з заводом, працівники підприємства знайшли в землі ще один 76-міліметровий боєприпас.

Сьогодні артилерійські снаряди групою піротехнічних робіт Територіального управління МНС у Вінницькій області вилучені та знешкоджені.

Фахівці ТУ МНС проводять подальшу розвідку на наявність в ґрунті вибухонебезпечних предметів.