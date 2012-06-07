Націоналісти подарують вінницьким регіоналам відрізаний язик

Завтра, 8 червня Вінницька "Свобода" пікетуватиме офіс Партії регіонів у Вінниці на знак протесту проти ухваленого в першому читанні Верховною Радою з подачі Партії регіонів законопроекту про мову авторства Ківалова-Колісніченка.

Збір – о 16:00 на Театральній площі.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Учасники акції подарують регіоналам "відрізаний язик" – символ новітньої мовної окупації і розколу України, який ініціює режим Януковича.

Крім того, громадській обструкції піддадуть тих народних депутатів-вінничан, хто проголосував за вказаний законопроект. Це, зокрема, регіонали Г. Калєтнік та С. Глусь, а також комуніст В. Бевз.

