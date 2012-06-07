Вінничанин мало не спік дихальні шляхи парами аміаку

7 червня о 01:05 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №31 надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення поступив чоловік 1986 року народження із діагнозом «опік верхніх дихальних шляхів парами аміаку».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Потерпілий працює в одному із місцевих господарств села Строїнці. Близько опівночі, виконуючи службове завдання, він чистив цистерну, в якій зберігався аміак. Відкривши люк цистерни, чоловік вдихнув пари аміаку.

На даний час потерпілий знаходиться в хірургічному відділенні, стан його задовільний.