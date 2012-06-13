55-річна вінничанка хотіла обміняти 20 підроблених гривень

Працівники Управління Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області затримано двох вінницьких жителів 34 та 55 років, які намагалися обміняти грошові купюри з явними ознаками підробки.

- У першому випадку 34-річний вінничанин прийшов до одного із відділень банку, де хотів обміняти свої кошти, - говорить Віктор Ловіцький, з УДСО при УМВС України у Вінницькій області, - та під час обміну працівники банку виявили, що грошова купюру номіналом в 500 гривень має явні ознаки підробки. Другий випадок був аналогічний за своїм характером – тільки різниця була в номіналі підроблених коштів, а це 20 гривень, які також хотіла обміняти 55-річна вінничанка.

В обох випадках працівники банку одразу натиснули кнопку тривожної сигналізації і на місце події виїхали наряди ДСО. По прибуттю до місць виклику громадяни, що хотіли обміняти кошти, були затримані та передані до місцевого райвідділу міліції.

Вилучені грошові купюри з ознаками підробки направлені до НДКЦ при УМВС України у Вінницькій області для проведення дослідження.



