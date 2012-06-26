Відпочиваючих вінничан до Криму привіз в мотлох п'яний водій

Співробітники ДАІ затримали у Феодосії п'яного водія автобуса ”Ікарус”, який привіз відпочиваючих з Вінниці.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, під час проходження медичного огляду було встановлено, що вміст алкоголю в організмі водія в п'ять разів перевищи вприпустиму норму.

З початку року співробітники кримської Державтоінспекції виявили 7780 фактів порушення Правил дорожнього руху водіями автобусів.