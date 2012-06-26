Тигіпко рятуватиме замордованих підприємців від перевірок

Занадто часті необґрунтовані перевірки підприємців контролюючими організаціями є загрозою національній безпеці України, вважає Віце-прем’єр-міністр України – Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Про це він заявив сьогодні, під час робочого візиту до Вінниці, відвідуючи Центр надання адміністративних послуг "Прозорий офіс"

"Сьогодні підприємці "замордовані" перевірками. Ці перевірки стають небезпечними для держави", - заявив Віце-прем’єр.

Сергій Тігіпко наголосив, що найближчим часом керівництво країни розробить систему заходів для обмеження можливостей щодо проведення необґрунтованих перевірок підприємців.

"Уже найближчим часом ми будемо проводити закриті опитування підприємців щодо того, які контролюючі організації найбільш корумповані, які найбільше зловживають своїми повноваженнями, які не виконують вказівку Президента не чіпати бізнес", - повідомив Віце-прем’єр-міністр.

Сергій Тігіпко зазначив, що через брак реальної інформації від підприємців влада часто не має можливостей прийняти відповідні кадрові рішення.

"Підприємців дуже важко «розкрутити» на відверту розмову, а через проведення закритих опитувань ми зможемо вийти на кадрові рішення по контролюючих органах", - запевнив Віце-прем’єр.

