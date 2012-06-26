Вінничанки – чемпіонки світу з кульової стрільби

У Стокгольмі (Швеція) пройшов чемпіонат світу з кульової стрільби. Вінницю у змаганнях юніорок представляли майстри спорту міжнародного класу: 16-річна Марія Крамар і 19-річна Олена Чеховська.

До речі, пані Крамар, хоча зараз і навчається у Львові, в училищі фізкультури, але продовжує давати паралельний залік Вінниччині. Тобто набрані очки за її досягнення діляться навпіл і йдуть одразу двом регіонам.

Спочатку спортсменки виконували вправу ГП-11 в стрільбі з гвинтівки (це вистріли по рухомій мішені: 20 – у швидкому русі, 20 – у повільному). У командному заліку Крамар і Чеховська стали чемпіонками (разом з представницею Луганська). В особистому заліку Марія була п‘ятою, а Олена – другою.

Відзначились вінничанки і вправі ГП-11-а (стрільба з гвинтівки по мішені, яка рухається з перемінною швидкістю). В командному заліку вони знову перемогли! В особистому заліку у цій вправі Чеховська стала першою, і Крамар – третьою!

– Підготував чемпіонок світу провідний вінницький тренер Костянтин Лядишев за сприяння старшого тренера області і віце-президента обласної федерації з кульової стрільби Віктора Щерби, – повідомила «УНІАН-Вінниччина» заступник директора обласної ДЮСШ зі стрільби Олена Климчук.

На жаль, хоча вінницькі стрільці і регулярно здобувають медалі на найпрестижніших міжнародних змаганнях, але на Олімпіаду-2012 ніхто не потрапив. Хоча шанси й були у кількох наших претендентів.