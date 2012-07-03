Відтепер до хворих у райцентри літатимуть лікарі

Сьогодні, 3 липня, відбувся перший пробний рейс вінницької санітарної авіації. Літак АН-2 1981 року випуску, який належить компанії V-Авіа, доставив двох лікарів – невролога та кардіолога – до хворих, що знаходяться на лікуванні у Бершадській районній лікарні, повідомляє сайт ВінницяОК.

- Екстрена медична допомога надавалась і раніше, – сказав головний лікар Вінницького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Пірникоза. – Вона здійснювалась за допомогою автотранспорту. У нас і зараз є 5 обладнаних автомобілів, які можуть доставляти важкохворих у лікувальні заклади третинного рівня – це обласні висококваліфіковані лікарні.

Вінницька область однією з перших в Україні відновлює польоти санітарної авіації. Рейси здійснюватимуться у райони, віддалені від обласного центру на 100 і більше км. Якщо відстань менше 100 км, використання літака недоцільне – машина доїде за такий же час, – додав він.

Нагадаємо, що фінансується програма санавіації за рахунок обласного бюджету. Вартість одного рейсу оцінюється у межах 4 тисяч гривень. Крім того, ще 600 тисяч гривень було видано додатково за рішенням сесії обласної ради на розвиток програми.



