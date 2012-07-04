На Вінниччині завершився ІІ міжнародний конкурс-фестиваль хорової музики

В селі Дмитрашівка Піщанського району, на малій батьківщині Павла Івановича Муравського нещодавно відбувся Другий міжнародний конкурс-фестиваль хорової музики ім. П. Муравського.

Слід зазначити, що Павло Муравський – видатний український хоровий диригент, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, професор Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, почесний академік Академії мистецтв України, Герой України, якого знає і шанує увесь світ.

Як повідомляє Інтернет-видання Вінницької ОДА, конкурс-фестиваль започаткований у 2010 році з ініціативи управління культури і туризму облдержадміністрації, відділу культури і туризму Піщанської райдержадміністрації та обласного центру народної творчості. Цей захід став визначною просвітницькою подією на Вінниччині, справжнім святом музики і таланту.

Цього року учасниками конкурсу стали такі колективи: камерний хор Донецької державної музичної академії ім.С.Прокоф’єва, Івано-Франківський муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» та хорова капела Богуславського гуманітарного коледжу.

За результатами фестивалю диплом I ступеня отримав муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» з Івано-Франківська, дипломом II ступеня нагороджений камерний хор Донецької музичної академії і дипломом III ступеня дістався хоровій капелі Богуславського гуманітарного коледжу.