У Вінниці більше немає судів

Президент України Віктор Янукович підписав Указ, яким ліквідував три Вінницьких районних суди: Замостянський, Ленінський та Староміський. Документ розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Цим же Указом Віктор Янукович розпорядився утворити Вінницький міський суд.

Кабінет Міністрів України має забезпечити фінансування заходів, пов’язаних із реалізацією цього Указу, – йдеться в документі.

Нагадаємо, з початку цього року, відповідно до рішення міської ради від 30 вересня минулого року, у Вінниці офіційно не існує Замостянського, Староміського та Ленінського районів.