Малі підприємці займатися виробництвом не хочуть

Майже половина малих підприємств Вінницької області (49,4%) сконцентровані на території обласного центру, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення м. Вінниці їх кількість у 2011р. становила 82 підприємства (проти 44 по області).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Лише близько чверті малих підприємств міста спрямували свою діяльність на виробництво товарів, решта – були зайняті у сфері послуг (причому більше третини усіх малих підприємств міста зайняті торгівельною діяльністю).

У 2011р. на малих підприємствах м. Вінниці було зайнято 22,3 тис. осіб з яких 21,7 тис. осіб наймані працівники. Малий бізнес забезпечив робочими місцями близько третини найманих працівників міста. Рівень зайнятості на малих підприємствах обласного центру становив 9,2% (до кількості населення у працездатному віці), що на 3,8 в.п. більше, ніж у цілому по області.

Малими підприємствами м. Вінниці у 2011р. реалізовано продукції (робіт, послуг) на 5311,5 млн. грн., що більше половини (52,8%) від загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами області, та становить 26,3% у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) великих, середніх та малих підприємств обласного центру.