Сходив мужик по грибочки, - напали змії
09:15, 17 липня 2012Вінниця
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Потерпілий в реанімації
На пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення від чергового центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення поступив 31-річний чоловік з діагнозом «укус змії».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, потерпілий пішов до лісу по гриби, де і отримав укус змії.
На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділені міської лікарні.
Стан потерпілого задовільний.
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