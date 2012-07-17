Сходив мужик по грибочки, - напали змії

09:15, 17 липня 2012
Вінниця
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Потерпілий в реанімації

На пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення від чергового центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення  поступив 31-річний чоловік з діагнозом «укус змії».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, потерпілий пішов до лісу по гриби, де і отримав укус змії.

На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділені міської лікарні.

Стан потерпілого задовільний.

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