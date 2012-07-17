Сьогодні опозиція на сесії облради „розіграла” мовне питання, яке завершилося демаршем.

Через те що звернення депутатів облради від двох опозиційних фракцій, які вимагали, аби облрада висунула Президенту вимогу заветувати мовний закон не розглянули другим за порядком денним, фракції „Батьківщина, „Фронт змін” і „Єдність” залишили сесійну залу облради на знак протесту.

Власне, і внесення цього питання до порядку денного не було безпроблемним. Спочатку „за” проголосували 50 із 101 депутатів і рішення не прийняли. Після настійливих прохань таки взяти питання до розгляду і погроз опозиційних фракцій залишити сесійну залу в разі протилежного, Сергій Татусяк поставив „мовне звернення” на голосування вдруге. Аби уникнути конфронтації, „за” зробили 63 голоси.

Все, начебто, йшло за планом. Аж після розгляду першого питання Людмила Щербаківська раптом почала вимагати, аби „мовне зверненя” розглянули другим питанням.

На спроби Сергія Татусяка переконати опозиціонерку, що це буде порушенням регламенту, Щербаківська відповідала, що її однодумці в раді знають, за ким більшість, і що за ухвалення звернення проголосує меншість. Але, мовляв, проведіть поіменне голосування, щоб громада „знала своїх героїв”.

Коли ж після досить неприємної перепалки Татусяк настояв на своєму, "бютівці", "фронтовики" і більшість „Єдності” залишили сесійну залу.