19-річний хлопець намагався перекинути наркотики до колонії

19-річний мешканець м. Вінниця, громадянин К., прогулюючись у стрижавському житловому містечку поблизу адміністративної будівлі зазначеної виправної установи намагався здійснити перекид пакунку на територію зони, що охороняється. Вміст пакунку був «невеликим» - два згортки білого кольору, в яких знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані.

Як повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова, у ході реалізації оперативної інформації працівники оперативного підрозділу колонії зупинили цю спробу. Спільно з працівниками Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області правопорушника було затримано, факт вилучення заборонених речей і предметів зафіксовано та задокументовано, заборонену речовину направлено на експертизу.

Згідно висновку НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області вилучена речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, загальною масою 33,38 г у перерахунку на висушену речовину.

По даному факту слідчим Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області відносно громадянина К. порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.