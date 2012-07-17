Молодь запрошують в аматорський футбольний турнір

29 липня, о 10-й годині, стартує аматорський турнір з міні-футболу серед молоді (старше 18 років), присвячений третій річниці створення молодіжної організації «СЛАВІС-Вінниця».

Змагання пройдуть на спортмайданчику у мікрорайоні «Мрія» на Тяжилові (вул. К. Маркса, 19-а). До участі у турнірі запрошують усі без винятку аматорські команди.

– Кожна гра триватиме два тайми по 10–15 хвилин, з 10-хвилинною перервою. У складі кожної команди беруть участь 7 гравців, причому на полі водночас гратимуть 4 польових футболісти та 1 воротар. У ході гри дозволяється необмежена і зворотна заміна футболістів із числа запасних гравців, внесених у протокол гри, а воротаря – тільки під час зупинки, – розповів організатор турніру, голова молодіжної організації «СЛАВІС-Вінниця» Сергій Мар’янчук.

Матчі пройдуть на майданчику довжиною 25 м і шириною 15 метрів. Використовуватимуть гандбольні ворота завширшки 3м і висотою 2 метрів.

Переможці виявлятимуться за олімпійською системою. Команди-призери відмітять грамотами і Кубком. Окремо нагородять найкращого воротаря і польового гравця турніру.