Жнива з присмаком крові: чоловіка вбив комбайн

Вранці 19 липня на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №26 м. Погребище від місцевих правоохоронців надійшло повідомлення, що 18 липня о 21:20 житель с. Павлівка Погребищенського району, 1966 року народження, під час розвороту власного комбайна «КЛААС» допустив його перекидання, в результаті чого випав з кабіни та отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Подробиці трагедії з’ясовують правоохоронці. Про це повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області.