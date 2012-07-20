Податківці зайнялись шоу-бізнесом

Головний податківець області Ірина Зленко зустрілась із вінницькими представниками шоу-бізнесу. Вітаючи гостей, очільник служби сказала: „Мені особисто дуже приємно відзначити, що вінничани можуть по-праву пишатися своїми талановитими земляками, які вже стали популярними співаками, акторами, шоуменами, брали участь у відомих програмах „Україна має талант”, „Голос країни”, „Х-фактор”, „Фабрика зірок” та інших. Втім, хочу вам нагадати, що, даруючи радість глядачам, розвиваючи культуру і духовність нації, ви маєте пам’ятати, що культурно-мистецька галузь потребує значної фінансової підтримки держави. Основним джерелом такої підтримки є податки. Наші працівники проаналізували, чи адекватна сплата податків доходам у сфері, в якій ви працюєте. Минулоріч шоу-бізнесмени задекларували доходи на суму 1531,3 тис. грн. та сплатили 9,7 тис.грн. податкових платежів. Цього року до бюджету надійшло 8,0 тис. грн. Ми розраховуємо на ваше розуміння того, що діяльність, якою ви займаєтесь – це теж бізнес, такий як виробництво, сфера послуг і торгівля. Ви користуєтесь авторитетом серед мешканців міста та області, тому маєте показати особистий приклад сумлінного виконання обов’язків перед державою.”

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Ірина Зленко проінформувала присутніх про технологічні новації, які запроваджено податковою службою та зміни податкового законодавства, які значно спрощують господарську діяльність. Керівник відомства також підкреслила, що податківці області регулярно контролюють ринок музичної індустрії на предмет виявлення контрафактних електронних носіїв. За словами Ірини Зленко, захист прав інтелектуальної власності жителів області – серед пріоритетів діяльності служби.

Жваве обговорення викликало питання вибору спрощеної системи оподаткування представниками шоу-бізнесу. Під час „круглого столу” підприємці, зокрема, порушили „болюче” питання про відсутність механізму видачі у 2012 році свідоцтв на проведення гастрольних заходів. Тим часом, це - єдиний документ, що підтверджує право на проведення концертної діяльності. В ході зустрічі було вирішено звернутися до управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації стосовно роз’яснення даного питання.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Ірина Зленко побажала представникам шоу-бізнесу процвітання та розвитку їхнього бізнесу та сподівання на те, що збільшення їхніх доходів знайде відображення в податкових деклараціях та збільшенні сплати податків до бюджету.