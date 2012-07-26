Пити горілку не можна, поки не перецвів полин

Наступного тижня у Вінниці розпочнеться інтенсивне пилкування полину, яке триватиме аж до кінця вересня.

Середні концентрації його пилку, через високі температури повітря, можуть спостерігатись і щодня. Пилок полину має середньо виражену алергенність, але він є важливим тому, що містить однакові алергени з амброзією. Пилок цієї рослини, кількість якого збільшується у повітрі Вінниці щороку, - відомий алерген. Концентрації пилку амброзії, які здатні викликати симптоми, можуть спостерігатись у Вінниці вже наприкінці цього тижня – 27-28 липня. Проте, пік активності амброзії очікується тільки через місяць.

Багато у повітрі нашого міста залишається пилку неалергенної кропиви. У невеликих кількостях у повітрі спостерігається пилок подорожнику, щавелю, рослин родин лободові, складноцвіті, жовтецеві.

Концентрацій спор грибів б’ють всі рекорди через дуже теплу та помірно вологу погоду. Альтернарія, спори якої спостерігатимуться у помірних концентраціях, може викликати симптоми 27 та 31 липня. Помірними та високими у ці дні будуть концентрації кладоспоріуму, проте він не є таким алергенним як альтернарія. Серед поодиноких спор – епікоккум, пероноспора, копринус, плеоспора, є різноманітні аскоспори.

Якщо Ви відчуваєте симптоми полінозу (алергії на пилок рослин) або хочете попередити їх появу взагалі уважно ознайомтесь із рекомендаціями лікаря:

1. Не займайтесь активною діяльністю на вулиці в ранковий час (пік викиду пилку припадає на період з 5 до 12 годин ранку), особливо - у суху вітряну;

2. Не вивішуйте для сушіння на відкритому повітрі одяг і білизну – на неї осідає пилок

3. Зачиняйте вікна на ніч і вранці або завішуйте вікна мокрою тканиною. Закривайте вікна в автомобілях.

4. Носіть звичайні або сонцезахисні окуляри. Вони частково захищають очі від пилку. По можливості користуйтеся маскою, особливо - за містом.

5. Після повернення з вулиці мийте голову і руки, промивайте очі і ніс теплою водою.

6. В період загострення, а також поза сезоном не вживайте продукти, які містять інгредієнти, що можуть спричинити перехресні реакції з алергенами пилку. Зокрема, при алергії на пилок злаків (жито, тимофіївка, райграс, лисохвіст) не рекомендовано вживати:

- мед

- хліб, печиво, макарони, сухарі

- манну крупу

- варені ковбаси, сосиски

- пиво, віскі, пшеничну горілку при алергії на пилок бур’янів (полин, лобода, амброзія, соняшник) не рекомендовано вживати:

- мед, халву

- насіння соняшника, масло

- дині, кавуни, персики

- селеру

7. Не використовуйте рослинні препарати через можливість розвитку перехресних реакцій

- при алергії на пилок бур’янів не рекомендовані трав’яні збори з ромашки, нагідок, мати-й-мачухи

8. При наявності температури в період загострення полінозу не використовуйте безконтрольно жарознижуючі та антибактеріальні препарати. Необхідність їх вживання визначає тільки лікар

9. Якщо є можливість, поїдьте у відпустку у морські, степові або гірські райони України, де активне пилкування дерев на даний час не спостерігається.

Знаходячись за кермом або виконуючи роботу, що потребує значної уваги, не використовуйте протиалергенні препарати без погодження з лікарем. Багато із них мають снодійний ефект і знижують швидкість реакції. Пам'ятайте, що згідно Ст. 130 Адміністративного Кодексу України, управління транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, які знижують їх увагу і швидкість реакції прирівнюється до водіння в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

Всі лікувальні і профілактичні заходи при алергії на пилок рослин необхідно узгоджувати з лікарем-алергологом. Тільки в алергологічному кабінеті можливо встановити етіологічний (причинний) діагноз і максимально правильно призначити профілактичне (попереджувальне) лікування.

Прогноз здійснюється аеробіологічною науково-дослідною групою Вінницького національного медичного університету (керівник В. Родінкова) за підтримки Вінницького алергологічного кабінету МКЛ №1 (завідувач Б.Стремедловській).

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