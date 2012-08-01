Податківці перевіряють рідше, але «по дорослому»

Кількість запланованих перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб у січні-червні 2012 року скоротилась, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, на 43 відсотки, – перевірено 139 суб’єкти господарювання проти 243.

Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області за матеріалами правління податкового контролю.

Відповідно за цей же період на 42,8 відсотки зменшилась кількість проведених документальних перевірок.

Кардинально змінено підхід до проведення фактичних перевірок.

Відтак, їх кількість скоротилась майже у 3,5 рази.

Утім, варто зазначити, що завдяки кропіткій роботі податкових аудиторів із підвищення ефективності доперевірочного аналізу, скорочення кількості планових виїзних перевірок не вплинуло на їх результативність.

Вона зросла, у порівнянні з І півріччям 2011 року, в 1,5 рази та склала 245 тис. грн. донарахувань на одну таку перевірку проти 168 тис. грн. минулорічних.

Зауважимо, що наразі Україна є лідером серед країн СНД за темпами зменшення кількості невиїзних податкових перевірок юридичних та фізичних осіб.

Якщо у нашій країні протягом 2011 року кількість таких перевірок знизилася на 61,3%. То за цей же час у Росії їх кількість зменшилась тільки на 11,8%, а у Білорусії, Молдові, Киргизії, Вірменії та Таджикистані такий показник, навпаки, збільшився.