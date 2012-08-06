Голову Погребищенського району зловили на приписках

Перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан під час наради з керівниками районів з питань сільського господарства звернувся до голови Погребищенської РДА Василя Осадчука через те, що статистичні дані у звітах району переплутані і не відповідають дійсності. Так, згідно з цією статистикою урожайність всіх культур у населення на порядок вища, ніж в агропідприємствах.

– Це маніпуляція цифрами, – зазначив Іван Мовчан, – 97 центнерів кукурудзи з гектару у дядька на городі бути не може. Для цього необхідні новітні технології, яких у селян і близько немає.

Статистичне відомство підтвердило ці здогадки. Зазначили, що насправді урожайність в особистих господарствах селян Погребищенського району складає лише 35 ц/га. Василь Осадчук пообіцяв в найкоротші терміни впорядкувати статистику у своєму районі.

Також Іван Мовчан розкритикував Погребищенський район за погане інформування населення щодо виплати дотацій і надто низьку кількість заяв від селян.

– Хіба ви не розумієте, що це одне із ключових питань на селі? Який розмір бюджетних коштів ми отримаємо на розвиток тваринництва, залежить від нас самих, - сказав заступник губернатора.