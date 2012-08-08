20-23 річним перевіритись в реєстрі виборців треба в першу чергу

Вінничани, аби гарантувати собі конституційне право волевиявлення і проголосувати на парламентських виборах мають подбати про себе самі, - перевірити, чи є вони у Державному реєстрі виборців, або згодом – у списках виборців.

Про це повідомив на прес-конференції начальник відділу ведення Державного реєстру виборців м. Вінниці Анатолій Синявський.

Особливо актуальне це питання для 20-23-річних, які на момент проведення двох останніх – парламентських та президентських – виборів були 18-річними і з технічних причин тоді до списків не потрапили.

За словами посадовця, міліція, котра якраз і надає Держреєстру відомості про тих, хто прибув-вибув, помер, а також став повнолітнім, наразі працює за спеціально розробленою комп’ютерною програмою і «загублених» свіжоспечених вісімнадцятирічних бути не повинно. А вже згадані люди, котрим нині 20-23 залишаються в «зоні ризику».

З’ясувати, чи вас не загубили в Держреєстрі, можна щодня, звернувшись до вінницького представництва за адресою в. 50-річчя Перемоги, к.334-337.

Або вже безпосередньо у списках виборців, які надійдуть до дільничних виборчих комісій за 20 днів довиборів.

Але зробити це треба не пізніше, як за 5 днів до виборів, щоб вас встигли внести до уточнених списків.