Однорічна дівчинка обварилася окропом

8 серпня о 22:55 черговий фельдшер пункту швидкої допомоги Іллінецької районної лікарні повідомим, щодо них пирвезли однорічну дитину з села Тягун. У дівчинки був термічний опік кип’ятком правої сідниці, попереку та правої сторони спини.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дівчинка отримала опіки, перевернувши на себе кружку з окропом, яку залишили батьки на краю столу. На даний час стан здоров’я потерпілої задовільний.

МНС вкотре застерігає батьків не залишати дітей без нагляду.