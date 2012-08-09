Однорічна дівчинка обварилася окропом
14:33, 09 серпня 2012Вінниця
0 0
Батьки залишми на краю стола
8 серпня о 22:55 черговий фельдшер пункту швидкої допомоги Іллінецької районної лікарні повідомим, щодо них пирвезли однорічну дитину з села Тягун. У дівчинки був термічний опік кип’ятком правої сідниці, попереку та правої сторони спини.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Дівчинка отримала опіки, перевернувши на себе кружку з окропом, яку залишили батьки на краю столу. На даний час стан здоров’я потерпілої задовільний.
МНС вкотре застерігає батьків не залишати дітей без нагляду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter