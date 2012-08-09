Робітники питали у влади, хто захопив їхнє підприємство

9 серпня близько 20 працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровторстальмет» пікетували Вінницьку обласну державну адміністрацію з вимогою розібратись, хто чинить рейдерську атаку на їх підприємство та не дає їм працювати. Люди вимагали, щоб влада захистила їх підприємство, тим самим зберегла для них стабільні робочі місця.

Підприємство «Дніпровторстальмет» розміщено у м. Вінниці і починаючи з 2004 року успішно займається виробництвом в галузі металургії. За три останні роки ТОВ «Дніпровторстальмет» сплатило біля 5 млн. гривень податків, на підприємстві працює біля сотні людей. Але починаючи з травня 2012 року група зловмисників підробила установчі документи, договори, довіреності та намагається відібрати підприємство у його законних власників.

Власники, виявивши дані обставини, подали заяву до міліції та прокуратури. Але прокуратура не відреагувала на заяву, а міліція порушила кримінальну справу, яку згодом закрили за відсутністю складу злочину, при тому що експертні дослідження підтвердили факт підробки документів. А далі почались суди та встановлення власника, роботу підприємства паралізовано.





- Ми звертаємось до керівників облдержадміністрації з проханням посприяти вирішенню наших проблем на місцевому рівні. Адже протягом останніх місяців тривають судові процеси в межах яких накладено арешт на майно підприємства, заблоковано рахунки, фактично паралізована робота підприємства, - розповіла сайту Вінниця.Інфо адвокат ТОВ «Дніпровторстальмет» Оксана Костенко.

За півгодини з початку мітингування до людей вийшов заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Григорій Дерун, який запросив ініціативну групу до приміщення облдержадміністрації для ознайомлення з їх проблемою та обговорення можливих шляхів виходу із даної ситуації.