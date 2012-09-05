За що Микола Азаров похвалив вінницьких комунальників?

Прем'єр-міністр України Микола Азаров чекав майже рік, щоб похвалити комунальників Вінниці за оперативність. Прем'єр згадав, що до опалювального сезону залишилося трохи більше місяця. Про це він сказав, відкриваючи засідання уряду, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

- Минула зима піддала наше господарство надзвичайним випробуванням. Ми зустріли їх гідно, завдяки цьому окремі аварії на магістральних теплотрасах у Вінниці, Краматорську, Калуші, Одесі, Черкасах, Києві та інших містах були оперативно ліквідовані, - сказав Микола Азаров.

Прем'єр повідомив, що рівень готовності до зими об'єктів житлово-комунального господарства України становить нині 90%.

- До 1 жовтня повинна бути 100-відсоткова готовність до опалювального сезону. Треба завершити підготовку майже 22 тис. житлових будинків і 1,7 тис. котелень, капітально відремонтувати і замінити 268 котлів, понад 185 кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж і 60 км тепломереж, - наголосив Микола Азаров.