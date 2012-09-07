Грабіжники відібрали у чоловіка скутера

6 вересня до Барського райвідділу міліції з заявою звернувся 33-річний місцевий житель з повідомленням про те, що 3 вересня в селі Підлісний Ялтушків двоє невідомих осіб, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволоділи його скутером «Хонда».

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали двох молодиків віком 26 і 25 років жителів сіл Мар’янівка та Лісове.

Викрадений мопед вилучено та повернуто потерпілому. За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч2. ст. 186 КК України (грабіж).