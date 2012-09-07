Грабіжники відібрали у чоловіка скутера
11:40, 07 вересня 2012Вінниця
0 0
6 вересня до Барського райвідділу міліції з заявою звернувся 33-річний місцевий житель з повідомленням про те, що 3 вересня в селі Підлісний Ялтушків двоє невідомих осіб, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволоділи його скутером «Хонда».
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За підозрою у вчинені даного злочину працівники міліції затримали двох молодиків віком 26 і 25 років жителів сіл Мар’янівка та Лісове.
Викрадений мопед вилучено та повернуто потерпілому. За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч2. ст. 186 КК України (грабіж).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter