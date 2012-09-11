На Кумбарах вже можна спокійно гуляти

Близько двох місяців тривала реконструкція скверу поблизу загальноосвітньої школи №3. На сьогоднішній день тут вже відремонтовано підпірні стіни сходів, які ведуть до річки Південний Буг, впорядковано водовідведення та пофарбовано турнікети. Крім того, проводились роботи і по ремонту пам’ятника Івану Богуну, який за багато років свого існування почав «хилитися» набік. У перспективі тут планується заасфальтувати доріжки та відновити зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- Основні зусилля під час реконструкції цієї зони відпочинку спрямовувались на сходи, - говорить заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Павлінчук. - Останній раз ремонт сходів проводився близько п’яти років тому, проте самі підпірні стіни тоді не ремонтувалися. Відтак за цей час частина сходів майже повністю була зруйнована, а в деяких місцях повністю посипалась. Те ж саме стосувалось і підпірних стінок.

Під час ремонту в сквері «Кумбари» також виконувались роботи по влаштуванню водовідведення. Для того, аби під час дощів та інших опадів у сквері не збиралась вода, тут обладнано спеціальні лотки зливової каналізації. Відтак вода не руйнуватиме пішохідне покриття та не створюватиме незручностей для відпочиваючих городян.

Крім того, у парку біля третьої школи відремонтовано пам’ятник Івану Богуну.

- Постамент почав нахилятися вбік, а сам фундамент дещо просів, - розповідає Юрій Павлінчук. – Якби на нього не звернули увагу, то невдовзі він міг взагалі рухнути. Тому було виконано вирівнювання самого пам’ятника та підняття фундаменту.

Також у прогулянковій зоні відремонтовано й пофарбовано лавочки та відремонтовано поребрики. У перспективі тут буде відновлено асфальтне покриття пішохідних доріжок та зовнішнє освітлення.​