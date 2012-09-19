Гройсман з Джигою роздають дешеві квартири

18 вересня ще 89 вінницьких родин покращили свої житлові умови з допомогою міської програми «Муніципальне житло м. Вінниці». Цього дня міський голова Володимир Гройсман та голова обласної державної адміністрації Микола Джига вручили вінничанам свідоцтва на право власності та заселення до другого муніципального будинку, який знаходиться на розі вулиці Смирнова та першого провулку Українського. Це вже другий будинок, який реалізовано в рамках програми «Муніципальне житло м. Вінниці». Загалом за період дії програми вже близька 200 вінницьких родин змогли придбати собі житло дешевше, ніж на комерційному ринку нерухомості, повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Програма «Муніципальне житло м. Вінниця» започаткована у 2009 році. За цей період у місті побудовано вже два житлових будинки – перший будинок на 98 квартир на вулиці Келецькій було здано в експлуатацію у 2010 році. В липні було введено в експлуатацію ще один 144-квартирний будинок на розі вул. Смирнова – І пров. Український. Там за програмою «Муніципальне житло м. Вінниці» покращили свої житлові умови 89 сімей, дві родини – через державну програму здешевлення іпотечних житлових кредитів для придбання доступного житла. Окрім того, іще три квартири у новобуді придбано за кошти державного бюджету в рамках загальнодержавної програми забезпечення житлом інвалідів 1 групи Великої Вітчизняної війни. Саме у новозбудовану багатоповерхівку в мікрорайоні Старого міста 18 вересня завітали представники міської та обласної влади, аби привітати мешканців із новосіллям та вручити свідоцтва на право власності житлом.

Другий муніципальний будинок складається із двох секцій. В одній з них, окрім квартир, розміщуватимуться перукарня, аптека, продуктовий магазин та лазня (остання свого часу знаходилась практично на цьому ж місці, але була у вкрай занедбаному стані). У другій секції на першому поверсі розташовані офісні приміщення, решта – квартири. Загалом у цьому будинку передбачено 144 квартири, з них 89 реалізовувались в рамках Програми «Муніципальне житло м. Вінниці». Вартість 1 квадратного метра цих квартир складає 4700 грн. Загалом у цьому мікрорайоні досить розвинута інфраструктура – поруч із новобудовою знаходиться дитячий садочок, пологовий будинок та лікарня.

Незабаром муніципальні житлові об’єкти доповняться ще третім 140-квартирним житловим будинком, будівництво якого розпочалось цього літа на провулку Щорса. 80 квартир у цьому будинку також планується реалізовувати за умовами програми «Муніципальне житло м. Вінниці». Решта, 60 квартир, передбачено на виконання державної програми здешевлення іпотечних житлових кредитів для придбання доступного житла.

- На сьогодні проблема житла залишається актуальною як для міста, так і для області, - заявив голова обласної державної адміністрації Микола Джига. - Особливо це стосується медичних та педагогічних працівників. Ми і в подальшому будемо вирішувати це питання і працювати по такій схемі, щоб забезпечити населення житлом. Те, що ви сьогодні бачите, – дуже гарний результат. Міська програма працює, і буде працювати надалі.

Упродовж серпня-вересня вже відбулось 2 тури жеребкування та визначено 18 перших учасників третьої муніципальної багатоповерхівки, у якій 1 кв. м загальної площі житла складатиме 5300 грн. (це майже на чверть дешевше прогнозної вартості 1 кв.м житла на первинному ринку міста у 2012 році - 6800 грн.). Зручними також залишаться умови іпотечного кредитування учасників програми. Максимальний термін залучення кредиту для придбання житла – 30 років. Відсоток банківського кредитування для учасників програми складає 16% на трикімнатні квартири, 16,5% на двокімнатні та 17% на однокімнатні квартири.

- Програма «Муніципальне житло м. Вінниці» підтвердила свою життєздатність, відтак реалізовуватиметься і надалі,- сказав очільника міста Володимир Гройсман. - В цій програмі є потреба в першу чергу з боку самих людей, і це головне. Сьогодні профспілки забезпечують абсолютну прозорість процедур, а отже, цей проект буде жити і надалі. Як і в другому муніципальному будинку, який ми сьогодні відкриваємо, так і в третьому будинку по провулку Щорса, роботи над будівництвом якого вже розпочато, - є частина квартир, які ми передали для реалізації програми Президента щодо іпотечного кредитування і кредитів.