У діагностичному центрі прийматимуть за електронними медкартками

З середини вересня розпочав прийом своїх перших пацієнтів муніципальний діагностичний центр, який розташований на вулиці Київській. Тут вінничани зможуть отримувати майже 50 видів діагностичних та лабораторних послуг. За діагностику мешканців, які отримують субсидію, 50% від вартості послуг буде сплачувати міський бюджет, повідомляє управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Відкриття діагностичного центру для Вінниці довгоочікувана подія. До цього в місті не було такої потужної діагностично-лабораторної бази. Вона створена Вінницькою міською радою за підтримки Держави Ізраїль та Благодійного фонду Петра Порошенка. Подібне обладнання, яке встановлено у центрі, лише частково є у вінницьких приватних закладах. Новостворений діагностичний центр – повністю належить територіальній громаді міста. Жодного співвласника у цій структурі немає.

Серед обладнання, яким забезпечений центр, є цифровий рентген-апарат CR, спіральний комп’ютерний томограф, який буде найсучаснішим серед тих, що є у Вінниці, мамограф, новий апарат для УЗД, електрокардіограф. Тут також працює сучасний ендоскопічний апарат для обстеження черевної порожнини. В діагностичному центрі облаштовано систему електронного управління чергою та розпочато роботу по запровадженню електронної картки пацієнта «Доктор-Елекс». Сюди можна буде звертатись за діагностикою органів черевної порожнини, статевих органів, молочної та щитовидної залози, серцево-судинної системи, проводити обстеження кістково-м’язової системи тощо. Також буде запроваджено лабораторну діагностику для обстеження і аналізу біохімічних параметрів крові та сечі за допомогою аналізаторів.

Муніципальний діагностичний центр стане ще одним важливим елементом міської системи охорони здоров’я, яка формується у Вінниці відповідно до європейських стандартів та з урахуванням вимог закону про пілотні регіони для медичної реформи. Вінниця привносить у пілотний проект свої підходи і своє бачення у тій мірі, в якій це дозволяє закон.

- Новостворений діагностичний центр це необхідна ланка, яка повинна стояти між центрами ПМСД і закладами вторинного рівня (лікарнями). Адже без кваліфікованої діагностики належний рівень послуг неможливий на жодному з рівнів, - сказав міський голова Володимир Гройсман.

Окрім того, на базі центру буде формуватись нова модель фінансування галузі. На сьогоднішній день за юридичним поняттям «безкоштовна медицина» стоїть реальна ситуація, коли за медичні послуги людям доводиться платити. Питання полягає лише у тому, щоб зробити фінансові потоки прозорими і спрямувати на розвиток галузі, і водночас захистити тих, хто потребує підтримки.

На жаль, держава не в змозі утримувати галузь охорони здоров’я на належному рівні і, як показує досвід інших країн, ніколи не бере це навантаження повністю на себе. Тому у Вінниці вже певний час шукаються шляхи, які б дозволяли залучати в систему додатковий ресурс та піднімати таким чином якість надання послуг. Саме для цього рік тому у місті було створено муніципальну страхову компанію «Місто», через яку в лікувальні заклади міста вже надійшло 5,6 млн. гривень.

Але кошти від страхової компанії – це лише додатковий ресурс. У діагностичному центрі буде запроваджено іншу модель фінансування – заклад буде отримувати кошти не за нормативами, а за фактично надані послуги – частково з бюджету, частково від пацієнтів. Враховуючи те, що центр є муніципальним, вартість платних медичних послуг тут буде значно нижчою ніж у комерційних закладах (на 20-50 відсотків, залежно до послуги). За обстеження ургентних хворих буде сплачувати міський бюджет. Також пільги передбачені для вінничан, які оформили субсидію на житлово-комунальні послуги. Вартість їх обстеження буде становити 50% від визначеної ціни, решту буде перераховувати також міський бюджет.

Кошти, які надходитимуть до закладу, будуть спрямовуватись на обслуговування обладнання, забезпечення належного рівня оплати праці медичних працівників та утримання приміщення. Таким чином, заклад матиме необхідний ресурс для якісного обслуговування пацієнтів та залучення висококваліфікованих лікарів.

- Ургентна допомога буде надаватись безкоштовно за бюджетні кошти. Міська рада буде оплачувати кожну окрему послугу, а не утримуватиме центр. Це фактично зміна форми фінансування, яка повинна відбутись, і ми робимо це вперше. В країні лише говорять про те, що кошти мають йти за пацієнтом і послугами, але поки що ця ситуація незмінна. Ми хочемо її змінити, і я думаю, що така пілотна система буде ефективною, – говорить міський голова Володимир Гройсман.

Серед нововведень, реалізованих в центрі, – електронна медична картка, яка згодом буде впроваджена і в інших лікувальних закладах міста. А тим часом роботи по підвищенню якості роботи центра продовжуватимуться. Так, вже невдовзі має прибути група ізраїльських лікарів, які приїдуть допомогти нашим фахівцям в роботі на новому обладнанні за підтримки уряду Ізраїлю.

Щодо роботи центра, то усю необхідну інформацію пацієнти зможуть отримувати на ресепшині, який розташовано в холі центру, а також за телефоном 67-07-45.