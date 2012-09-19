За тендерні махінації податківці арештували майна на 35 мільйонів

13 злочинів, пов'язаних із проведенням тендерних процедур, викрили протягом січня-серпня поточного року співробітники податкової міліції Вінниччини.

Про це повідомила Державна податкова служба у Вінницькій області.

Усі вони були вчинені службовими особами підприємств, закупівля товарів (робіт, послуг) на яких передбачає проведення тендерних процедур та службовими особами підприємств-переможців державних закупівель.

Порушені кримінальні справи, на підставі яких накладено арешт на майно на суму 35,4 млн. грн.

Винуватці добровільно відшкодували збитків на суму 420 тис. гривень.