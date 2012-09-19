За тендерні махінації податківці арештували майна на 35 мільйонів
10:38, 19 вересня 2012Вінниця
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Викрили 13 злочинів
13 злочинів, пов'язаних із проведенням тендерних процедур, викрили протягом січня-серпня поточного року співробітники податкової міліції Вінниччини.
Про це повідомила Державна податкова служба у Вінницькій області.
Усі вони були вчинені службовими особами підприємств, закупівля товарів (робіт, послуг) на яких передбачає проведення тендерних процедур та службовими особами підприємств-переможців державних закупівель.
Порушені кримінальні справи, на підставі яких накладено арешт на майно на суму 35,4 млн. грн.
Винуватці добровільно відшкодували збитків на суму 420 тис. гривень.
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