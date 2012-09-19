Невідомі спалили кукурудзяне поле
14:20, 19 вересня 2012Вінниця
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Через необережність
Біля села Заозерне Тульчинського району невідомі підпалили кукурудзяне поле.
Позаяк урожай уже зібрали, то підпалили кукурудзяну стерню.
Як повідомила прес-службаТУ МНС в області, подія сталася 18 вересня близько 16-ї години. Рятувальники, прибувши на місце події, з’ясували, що на площі 30 гектарів кукурудзяного поля горіла стерня. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, проте хто це зробив наразі невідомо.
Підприємство, котре утримує дане поле, зазнало матеріальних збитків на суму 18 тисяч гривень.
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