30 будинків у Вінниці сидять без газу

Мешканці Хутора Шевченка, що у Вінниці, декілька днів змушені були обходитись без природного газу. Але, починаючи від 17 вересня, до осель більшості з них повернувся блакитний вогник. Виключення становлять лише трохи більше 30 домоволодінь на вулиці Пролетарській та Ушинського.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Вінницягаз».

За інформацією газовиків, відключення не було новиною для хуторян, оскільки їх заздалегідь було поінформовано про планові технічні роботи на газовому обладнанні та мережах.

- Профілактичні роботи були заплановані заздалегідь і про них були повідомлені органи місцевої влади, - пояснює головний інженер Вінницького міжрайонного управління газового господарства Олександр Бевз. - Паралельно з профілактикою було розпочато планове технічне обслуговування усіх абонентів.

Ці заходи є обов’язковими, як форма попередження надзвичайних ситуацій при використанні газу у побуті. Їхню необхідність неодноразово доводило життя. Та виявилось, що самі користувачі не зацікавлені у власній безпеці і чи не кожен другий з них відмовив представникам ПАТ «Вінницягаз» у доступі до свого газового обладнання.

Як з’ясувалось, причиною цього були порушення правил експлуатації приладів. Наприклад, самовільне встановлення, підключення додаткових приладів, застосування несертифікованих гофрованих димовідвідних патрубків, розміщення газових котлів у ванних кімнатах. Усе це є підставою для відключення абонента від газопостачання.

Громадяни знали про незаконність своїх дій і намагались їх приховати.

До речі, 13 з них ще й до цього часу не допустили фахівців до огляду своїх газових приладів. А у двадцяти одному помешканні такі прилади було опломбовано.

Але фахівці ПАТ «Вінницягаз» готові протягом одного-двох днів з моменту ліквідації усіх виявлених порушень, відновити газопостачання мешканцям вулиць Пролетарської та Ушинського, – запевнили у прес-службі підприємства.