Мандрівний кінофест покаже як працюють журналісти

Книгарня «Є» запрошує на показ фільмів мандрівного кінофестивалю «Кіномедіа», яке відбудеться 25 вересня.о 18:30. У програмі – перегляд фільмів-переможців кінофестивалю за 2 роки.

Година іронічних, страшних, анімаційних, цинічних та документальних коротких стрічок про журналістику.

«Кіномедіа» – некомерційний кінофестиваль про принципи роботи газетярів, репортерів, телеведучих, практиків PR і інших, хто пише, знімає, розповідає та творить у сфері медіа. Фестиваль у 2010 році проводився вперше, але на цьому організатори не зупиняються, і планують проводити його щорічно.

Мета фестивалю – підтримати правильне сприйняття ролі медіа як важливого елементу демократичного суспільства, розуміння важливості існування незалежних об’єктивних ЗМІ, що кожному надають змогу свідомо ухвалювати важливі рішення та не бути маріонеткою у світі інформації та пропаганди. Ціль кінофестивалю – розкрити та підтримати нові режисерські таланти в Україні.

Організатор кінофестивалю – Незалежна Асоціація телерадіомовників (НАМ). Незмінний слоган «Кіномедіа» – «Роздягни медіа в кіно!».

Адреса книгарні «Є»: Вінниця, вул. Соборна, 89. Вхід вільний.