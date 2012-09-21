Добринська досі не отримала гроші на квартиру

Наталя Добринська, олімпійська чеміонка у Пекіні-2008 року та учасниця Олімпіади у Лондоні-2012 року досі не отримала гроші на квартиру, які у липні їй виділила Вінницька обласна рада за перемогу у Пекіні.

Нагадаємо, що у липні депутати підняли питання, щоб виділити 500 тисяч гривень Наталі Добринській на житло. Адже після перемоги в Олімпіаді 2008 року Вінниччинатак і не подякувала спортсменці. Гроші виділені тоді, повернулись назад у бюджет.

Цього разу обіцяють, що квартиру від облради Наталія Добринська отримає протягом року. За 500 тис. грн у місті можна придбати двокімнатку в мікрорайоні Поділля або трикімнатку в новобудові на вул. Щорса чи в районі Академічному.

2008 року за золоту олімпійську медаль київська мерія подарувала Наталії однокімнатну квартиру на вул. Шепелєва, неподалік залізничної станції Київ-Волинський. Але Наталія Добринська жила на спортивній базі збірної у Броварах із нині покійним чоловіком Дмитром.

Інтерв‘ю з Наталею Добринською про причини невдач на Оліміпіаді в Лондоні та про її життя з чоловіком Дмитром Поляковим читайте у нашій публікації.