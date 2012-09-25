У журналіста вкрали 40 тисяч

23 вересня о 18.05 год. до 1-го відділу міліції з заявою звернувся Є., 1972 р.н., вінничанин про те, що цього ждня близько 14.00 год через незачинене водійське вікно з його автомобіля "Форд Фюжен", що знаходився біля торгового центру "СВ" по проспекту Коцюбинського, невідома особа, скоїла крадіжку барсетки, в якій знаходилися грошові кошти в сумі 40 000 тис. грн., посвідчення журналіста, паспорт громадянина України та водійське посвідчення видані на його ім'я. З місця події вилуено сліди пальців рук.

Про це йдеться у повыдомленні ДАІ у Вінницькій області.

По даному факту вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст 185 КК України та матеріали будуть направлені в прокуратуру міста в порядку ст. 97 КПК України.

