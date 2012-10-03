В посадці знайшли труп хлопця

Обласним управлінням внутрішніх справ у Вінницькій області встановлюється особа невпізнаного трупа чоловіка, який був виявлений 1.10.2012 року в лісосмузі біля смт. Брацлав Немирівського району.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Прикмети: на вигляд 20-25-років, зріст 170-175 см, волосся світле, русяве.

Був одягнений: болонійова куртка чорного кольору з капюшоном, вздовж рукава якої три паралельні білі смуги, футболка сірого кольору з написом «Adidas», джинсові штани сірого кольору, чорні кросівки «Nike».

Біля нього були знайдені: матерчатий чорний рюкзак з написом «Nike», у якому знаходилися світло-сині чоловічі джинси, патрон до гладко ствольної зброї 28 калібру, дві пляшки пива «Золотая бочка». В кармані куртки знаходилися гроші в сумі 27 гривень. Поблизу тіла виявлена пачка цигарок «Winston», червона запальничка та пляшка пива «Золотая бочка».

Якщо кому щось відомо про дану особу, прохання повідомити в УМВС України у Вінницькій області за телефонами: (0432) 59-38-55, 59-38-19 або 102.