Збірна області виграла Всеукраїнську спартакіаду допризовників

В Одесі пройшла Всеукраїнська спартакіада допризовної молоді. Юнаки з 22 збірних областей змагалися у бігу (на 100 м і 3 км), підтягуванні, плаванні, метанні гранати, подоланні смуги перешкод і стрільбі з автомата Калашникова.

Вінниччину на турнірі представляли 7 допризовників – з Гнівані і Козятина. Делегував команду на змагання Вінницький обласний центр «Спорт для всіх». Добре підготував її до спартакіади досвідчений фахівець Олексій Нижник.

І наші хлопці не підвели. Вони перемогли у більш ніж половині дисциплін: обох видах бігу, підтягуванні і метанні гранати. Як наслідок, загальнокомандне перше місце у спартакіаді!

– Вінничани отримали нагороди від Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств, командування Збройних Сил України і Одеського центру «Спорт для всіх», – розповів заступник директора Вінницького обласного центру «Спорт для всіх» Володимир Жицький.