Волейболісти ВНАУ двічі поступились «Фавориту»

Чоловіча волейбольна команда Вінницького національного аграрного університету (ВНАУ) стартувала у суперлізі. Вона зіграла в Лубнах з місцевим «Фаворитом», бронзовим призером минулого чемпіонату України. На жаль, ВНАУ двічі програв – 2:3 (19:25, 26:28, 25:23, 25:20 і 8:15) та 0:3 (16:25, 19:25 і 20:25). Отже, вінничанами здобуто лише 1 очко з 6 можливих (за поразку з мінімальним рахунком за партіями). У підсумку – п’яте місце (з семи команд) після стартового туру.

Головний тренер «Фаворита» Сергій Соснін прокоментував дві перемоги над ВНАУ:

– Була помітною різниця в зіграності команд. У нас склад міняється майже щороку, а Вінниця чотири–п’ять років грає одними і тими ж виконавцями. У першій зустрічі було багато і наших помилок, і помилок суддів, але ніхто на це не нарікає. Ми самі зобов’язані були перемагати 3:0, але віддали одне очко. І навіть виграні партії були непереконливими. У другому матчі чіткіше зіграли у всіх елементах – і в подачі, і в блоці. Хоча теж помилялися, але виграли, в принципі, без шансів для суперника.

– Головна наша ціль – показувати максимум у кожному матчі та намагатися чіплятися за будь-які очки. Звісно хочеться зайняти місце в середині турнірної таблиці, – сказав Сергій Саранчук, головний тренер ВНАУ. – Потенційними лідерами турніру є «Кримсода», «Фаворит» і «Хімпром». Гадаю, що в боротьбі за медалі братимуть участь і харківські команди – «Юридична академія» з «Локо-Експресом».