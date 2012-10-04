Коровій подякував малому бізнесу за податки
12:32, 04 жовтня 2012Вінниця
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Надходження від єдиного податку зросли майже удвічі
Майже удвічі у порівнянні з минулим роком зросли надходження до бюджету Вінниці від сплати єдиного податку, повідомляєрадіо "Місто над Бугом".
З початку поточного року їхня загальна сума склала 50 мільйонів гривень. Як зазначив заступник міського голови Валерій Коровій, це дало місту змогу вирішити питання обслуговування ряду зобов'язань перед банківськими структурами
- Хочу подякувати малому бізнесу та податковій службі,- сказав Валерій Вікторович,- бо для нас криза, яка рлозпочалась минулого року, дуже гостро поставила питання відносно роботи із рядом банків.На сьогодні обслуговувати свої зобов‘язання дуже не просто. А вони підставили нам плече для цього обслуговування.
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