Коровій подякував малому бізнесу за податки

Майже удвічі у порівнянні з минулим роком зросли надходження до бюджету Вінниці від сплати єдиного податку, повідомляєрадіо "Місто над Бугом".

З початку поточного року їхня загальна сума склала 50 мільйонів гривень. Як зазначив заступник міського голови Валерій Коровій, це дало місту змогу вирішити питання обслуговування ряду зобов'язань перед банківськими структурами

- Хочу подякувати малому бізнесу та податковій службі,- сказав Валерій Вікторович,- бо для нас криза, яка рлозпочалась минулого року, дуже гостро поставила питання відносно роботи із рядом банків.На сьогодні обслуговувати свої зобов‘язання дуже не просто. А вони підставили нам плече для цього обслуговування.