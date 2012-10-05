Жінку прибило металевою кришкою
13:19, 05 жовтня 2012Вінниця
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4 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №5 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що на одному з підприємств обласного центру стався випадок виробничого травматизму.
Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.
Працівниця підприємства, 1958 року народження, внаслідок падіння металевої кришки з виробничого устаткування отримала травму голови. Жінку каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано в нейрохірургічне відділення міської клінічної лікарні №2.
На даний час постраждала знаходиться у задовільному стані.
Загалом, з початку року на Вінниччині зареєстровано 351 нещасний випадок випадки, під час яких загинуло 40 осіб (з них 3 дитини).
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