Жінку прибило металевою кришкою

4 жовтня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №5 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що на одному з підприємств обласного центру стався випадок виробничого травматизму.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Працівниця підприємства, 1958 року народження, внаслідок падіння металевої кришки з виробничого устаткування отримала травму голови. Жінку каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано в нейрохірургічне відділення міської клінічної лікарні №2.

На даний час постраждала знаходиться у задовільному стані.

Загалом, з початку року на Вінниччині зареєстровано 351 нещасний випадок випадки, під час яких загинуло 40 осіб (з них 3 дитини).