Фірма-підрядник «зекономила» на внутрішніх роботах 100 тис. гривень

Злочин, спрямований на незаконне привласнення майна, викрили співробітники податкової міліції ДПС у Вінницькій області. Порушення скоїли посадовці вінницької фірми, яка на умовах договору взялася виконувати внутрішні оздоблювальні роботи в торгово-офісному центрі у Вінниці.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

За це отримала від замовника – столичного товариства з обмеженою відповідальністю – 100 тисяч гривень, які згодом переправила на рахунки субпідрядника, ще однієї фірми, яка начебто мала виконувати внутрішні роботи. Проте, як з’ясували оперативні працівники податкової міліції, підприємливі вінничани впоралися власними силами й куди за менші кошти. А от субпідрядник, на рахунок якого перевели 100 тисяч гривень, виявився фіктивною фірмою, до того ж задіяною у схемах конвертації коштів у тіньовий обіг.

Відносно директора вінницької фірми порушена кримінальна справа. Разом із тим, відпрацювання фінансових операцій в ході будівельних робіт триває, оскільки податківці маються всі підстави у законності багатьох із них. Не виключено, що сума переведених у «тінь» коштів при будівництві центру складає мільйони гривень.