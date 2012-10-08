Татусяк поїхав «пробивати» офіс Вінницької області у ЄС

У четвер, 11 жовтня Вінницька область вдруге презентує себе європейській спільноті. Торік у Брюсселі наш регіон рекламував себе як повноцінну самодостатню одиницю з величезним інвестиційним потенціалом. Цього разу Вінниччина презентуватиме себе як складову частину Єврорегіону «Дністер», куди також входять шість районів Молдови, - повідомляє офіційне Інтернет - представництво Вінницької обласної ради.

Презентація Єврорегіону відбудеться у Комітеті регіонів (Брюссель), який 8-11 жовтня проводить десяті, ювілейні, Дні відкритих дверей. Цей захід ініціюють офіційні інституції Європейського Союзу, з метою організації на високому рівні діалогу з питань регіональної політики ЄС та країн - не членів євроспільноти, продовження практики ознайомчих візитів делегацій представників місцевої та регіональної влад країн Європи. Саме в рамках Днів відкритих дверей і відбудеться презентація Єврорегіону «Дністер».

Діяльність організації пропагуватиме 25-особова делегація на чолі з головою Ради Єврорегіону «Дністер», головою Вінницької обласної Ради Сергієм Татусяком. Молдовську сторону представлятимуть п’ятеро осіб (голови районів) на чолі з віце-головою Ради Єврорегіону «Дністер», головою Сорокського району Віктором Сеу; вінницьку – депутати обласної Ради, начальники управлінь, керівники підприємств та організацій області.

У Брюсселі до вінницько-молдовської делегації приєднаються партнери Єврорегіону «Дністер» – представник європейських організацій ICDT/ISD Шандор Кьолеш та радник з питань стратегії, планування і управління якістю місії EUBAM в Україні Жан Ван Акер.

Головну презентацію у вигляді усної інформації та слайд-демонстрації здійснить Сергій Татусяк. Окрім того, учасникам буде запропоновано журнал про діяльність Єврорегіону «Дністер», рекламні буклети, флаєри.

– Презентація у Комітеті регіонів – це можливість серйозно заявити про природний, економічний, транспортний та людський потенціал Вінниччини і Молдови. Переконуючи іноземців у нашій унікальності, ми розраховуємо на вкладання їхній інвестицій у наші регіони, – прокоментував С.Татусяк.

Окрім презентації, голова єврорегіону планує взяти учать у семінарі «Територіальний та парламентерський вимір співробітництва Східного партнерства: цінність для Європи», організованого Комісією Комітету регіонів разом з Асамблеєю EURONEST. Запрошення на цей захід Сергію Татусяку надіслав особисто Генеральний секретар Комітету Регіонів Герхард Шталь.

У листі він зазначив: «Я сподіваюсь, що Ваша присутність в Брюсселі зробить значний внесок в посилення розвитку співпраці між місцевими та регіональними органами влади ЄС, Еврорегіоном «Дністер», а також Вінницькою областю».

Окремо від програми Днів відкритих дверей Сергій Татусяк здійснить низку зустрічей з представниками європейських фондів, які працюють зі своїми програмами у Східній Європі. Також С.Татусяк вирішуватиме питання про відкриття у Брюсселі представницького офісу Єврорегіону «Дністер» та Вінницької області.

