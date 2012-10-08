Пенсіонерка отруїлась невідомою отрутою

6 жовтня о 18:58 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт Крижопіль від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що до лікарні о 18:40 надійшла 58-річна місцева жителька з діагнозом «гостре отруєння невідомою речовиною важкого ступеню».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час потерпіла госпіталізована в реанімаційне відділення центральної райлікарні, проводиться інтенсивна терапія. Обставини отруєння встановлюються.