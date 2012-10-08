У Бомбардирі продавали путівки в Європу за 19 євро

У нашому місті з'явився Бамбардір, він курсуватиме вулицями і проспектами нашого міста. І тільки 10 і 12 жовтня Агентство Горящих Путівок туроператор «Укрвіза» має виняткову можливість порадувати туристів турами за дивно низькими цінами.

«Укрвіза» зустрічає Бамбардіра - пересувний офіс турагентства на колесах, де проходитиме розпродаж туристичних путівок.

Місяць тому почалося всеукраїнське турне Бамбардіра - спеціальної промомашіни Мережі Агентств Горящих Путівок. І ось, нарешті, Бамбардір у Вінниці. Він пофарбований в яскраво-червоний колір пожежної машини, завдяки чому привертає увагу на вулицях міста. Пожежна машина - фірмовий знак Мережі Агентств Горящих Путівок. А все тому, що нам доводиться «гасити» горящі тури - тобто давати можливість туристам купити їх за найнижчими цінами.

У пересувному турагентстві продаються горящі путівки за цінами, значно нижче ринкових. Рекордно низька ціна, зафіксована в Бамбардіре - 19 євро за 4-х денний автобусний тур до Європи.