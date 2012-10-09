Невідомі «шанувальники» вперто псують агітацію Закусілової

У смт Літин Вінницької області протягом вересня-жовтня довготерміновим спостерігачем Громадянської мережі ОПОРА було зафіксовано факти перешкоджання політичній діяльності кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу №14 Лідії Закусілової (Комуністична партія України).

Як повідомила прес-службі Громадянської мережі ОПОРА начальник Центру громадських зв’язків УМВС України у Вінницькій області Ганна Олійник по всіх трьох випадках порушено кримінальні справи.

Як повідомлялось раніше, протягом останніх тижнів здійснюються неодноразові спроби усунути зовнішні агітаційні матеріали кандидата Лідії Закусілової з центральної площі Літина, яка є основним місцем зосередження політичної реклами у місті.

Так, в ніч з 12 на 13 вересня 2012 року у смт Літин по вулиці Радянській, 10 невідомими особами був знятий та викрадений агітаційний банер з портретом Лідії Закусілової.

В ніч з 1 на 2 жовтня, близько 05:30 години ранку агітаційний банер Лідії Закусілової був повністю знищений.

Наступної ночі, 3 жовтня, о 00:14 двома невідомими особами був знищений ще один агітаційний банер цього ж кандидата, який було встановлено замість знищеного попередньої ночі.

По всіх трьох випадках представниками Літинського виборчого штабу кандидата Ліфдії Закусілової були направлені відповідні офіційні заяви до органів Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області та прокуратури Літинського району Вінницької області.