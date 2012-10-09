Вінницьких зеків потішли шансоном

Олег Гаврилюк, відомий автор-виконавець шансону та лірики7 жовтня відвідав виправні колонії у Вінницькій області.

Як повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова, концерт відбувся за сприяння Голови Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова та участі керівництва управління ДПтС України у Вінницькій області.

Основна мета візиту - проведення благодійних концертів для засуджених Вінницької області з метою підняття культурного та освітнього рівня осіб, які відбувають покарання.

Розпочалась зустріч у Стрижавській виправній колонії (№81), де під час дружньої розмови начальник управління В’ячеслав Люх особисто висловив слова подяки Олегу Гаврилюку за його працю, яка є необхідною на шляху перевиховання осіб, які утримуються у виправних закладах.

Концерт розпочався з декламування авторських віршів. Утриманці закладу зустрічали артиста повною залою та бурхливими оплесками. З перших слів співак майстерно заволодів увагою всіх присутніх. Хвилюючий баритон, щедрі слова любові і добра, щире спілкування із засудженими - саме таким був виступ артиста. Концерт продовжувався близько двох годин. У перервах між піснями Олег розповідав про своє життя, свою родину та шлях становлення на великій сцені. Особливо зворушила всіх присутніх лірична пісня про рідну матусю - присутні аплодували стоячи понад п’ять хвилин.

Наступною у візиті була Вінницька виправна колонія (№86), де глядачі не хотіли прощатися з гостем. Разом із собою відомий шансоньє привіз своїх нащадків. Син Аскольд та донька Даяна продемонстрували гарний вокал, виконавши відомі вітчизняні та зарубіжні хіти. Публіка була у захваті. Оплески та овації не вщухали. Свою вдячність глядачі висловлювали квітами.

Завершилось свято українською ліричною піснею у виконанні всієї родини, словами вдячності за теплий прийом та порадою Олега Гаврилюка: «Дивіться на світ іншими очима і це допоможе вам вистояти в будь-якій ситуації, творіть добро для людей та для суспільства в цілому!»

На завершення виступів засуджені подарували артистам зроблені власноручно картини і подарунки та мали змогу особисто поспілкуватись з артистом.