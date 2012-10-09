У день вінницькі митники приносять 3,3 мільйони гривень

Вінницька митниця протягом 9 місяці 2012 р. перерахувала до державного бюджету України 602 700 000 грн, що на 15,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Держмитслужби.

Середньоденні перерахування склали 3,3 млн грн, що на 441,7 тис. грн або на 15,6% більше, ніж у попередньому році.

Відбулося збільшення ввозу за такими товарними позиціями, як трактори та сідельні тягачі, мінеральні добрива, складові комплектного об'єкта "сонячна електростанція", вантажні автомобілі, гідравлічні акумулятори та ін.

На 7,5% зріс обсяг оподатковуваного імпорту, на 12,6% - вагові показники, на 14% - вартісні показники. Основними імпортерами є ЗАТ "Вінницяпобутхім", ВКП "Богема", ДП "Агроцентр ЄвроХім-Україна", ПП Агрофірма "Поля Поділля".

Підрозділами митного оформлення підготовлено 385 запитів щодо правильності визначення митної вартості, вона скоригована на 15,7 млн ​​грн, очікуваний ефект склав 4 млн грн. Загальна сума митних платежів у результаті вжитих класифікаційних рішень становила 2,9 млн грн.

На обліку в митниці знаходиться 2081 суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, в порівнянні з відповідним періодом минулого року їх кількість зросла на 2%. Крім того, залишається позитивним сальдо зовнішньої торгівлі, на 2% збільшився загальний товарообіг, на 5% - кількість оформлених вантажних митних декларацій, на 44% - вагові обсяги оформлених вантажів.

Основними експортними товарами, які оформлялися в зоні діяльності митниці, були олія, соки з плодів, столярні та теслярські вироби, будівельні деталі, маргарин, спиртні напої та інші. Серед основних товарних позицій статистичного імпорту переважали трактори, мінеральні добрива, моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, холодильне та морозильне обладнання і т.д. Серед країн світу, з якими вітчизняні суб'єкти господарської діяльності проводили зовнішньоекономічні операції, лідерами є Росія (23% загального товарообігу), Польща (15%), Німеччина (10%), Білорусь (8% загального товарообігу).

За 9 місяців 2012 р. на митниці виявлено 546 порушень митних правил, вартість предметів порушень митних правил становить 17,2 млн грн. З них на підставі матеріалів закритих кримінальних справ порушено 9 справ про порушення митних правил, вартість предметів порушень митних правил за ним досягає 12,7 млн ​​грн. У структурі предметів правопорушень найбільшу питому вагу становлять тютюнові вироби, алкогольні напої, психотропні речовини, промислові товари, транспортні засоби та інші.