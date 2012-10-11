Незаконне сміттєзвалище "потягнуло" на 433 тисячі гривень

Прокуратурою Тиврівського району проведено перевірку додержання вимог природоохоронного законодавства в діяльності КП «Комунсервіс», якою встановлено факт засмічення земельних ресурсів відходами. А саме, на території Сутисківської селищної ради створено сміттєзвалище твердих побутових відходів без відведення земельної ділянки та дозвільних документів природоохоронних органів. Цим самим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам на загальну суму 433 тис. 648 грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Тиврівського району порушено кримінальну справу відносно директора КП «Комунсервіс» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

