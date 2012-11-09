Орендарі винні вінницьким селянам за паї 214,5 млн. гривень

Орендарі Вінниччини вже виплатили власникам земельних паїв 424 млн. грн., що становить 69,2% орендної плати. Загалом сума нарахувань згідно з укладеними договорами становить 638,5 млн. грн., що на 261 млн. грн. більше ніж у 2011 році.

Про це повідомила прес-служба Державного агенства земедьних ресурсів.

Цього року в області товаровиробники уклали з громадянами 416,6 тис. договорів оренди земельних паїв на загальну площу 1,02 млн. гектарів.

Кількість громадян, що отримали право на земельну частку, сягає 507,1 тис. осіб.

Натепер державні реєстратори Вінницької області оформили 501,7 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки, або 99,9 відсотка, від загальної кількості.